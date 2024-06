«Maasikakasvatajad ütlevad, et hind jääbki kõrge,» tähendas Indrek, kes tegeleb turul Lõuna-Eesti päritolu maasikate müümisega. 48 aastat maasikaid kasvatanud mehe sõnul ei mäletagi ta aega, kui need marjad oleksid nii vara valmis saanud, aga et see ei tähendavat veel kodumaise maasika hinna kukkumist. Süüdi on ikka ilm – kord segab kasvatajaid vihm, siis pole piisavalt päikest, aga just viimane mõjutab marja magusust.