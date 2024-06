INIMESTEST AEGAMÖÖDA Hedy. Nägemiseni laval

Hedy libistab sõrmedega üle mu näo – et seda vaadata, saada sellest parem ettekujutus. See on minu jaoks tore ja eriline hetk, mis jääb alatiseks meelde. Usalduse ja omaks võtmise märk. Sest iialgi ei tee pimedad inimesed seda võõraste, kaugete inimestega.