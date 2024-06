Zelenskõi sõnul tuleks tugevdada Vene oligarhide vastaseid sanktsioone

«Nüüd näeme, kuidas sanktsioone Venemaa oligarhide vastu tühistatakse. Peame selle peatama ja sanktsioone tugevdama, sest sellel põhineb Vladimir Putini režiim,» rääkis Zelenskõi.

Sellega seoses meenutas riigipea ka Euroopa liidrite otsust kasutada Venemaa varadest saadavat kasumit Ukraina hüvanguks.

«Olen tänulik otsuse eest, mis annab Ukrainale rahalised vahendid külmutatud Venemaa varadest. On aus, et terroristi varad kaitsevad Venemaa terrori all kannatavat Ukrainat. Kõik terroristliku riigi varad peaksid loomulikult töötama inimeste elude kaitseks. Peame leidma õige viisi, kuidas kõik need varad ära võtta,» rõhutas riigipea.

Euroopa Liit sõlmis neljapäeval Ukrainaga ühiste julgeolekukohustuste lepingu.

Dokumendile kirjutasid alla Euroopa Komisjoni esinaine Ursula von der Leyen, Euroopa ülemkogu alaline eesistuja Charles Michel ja Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi. Üritus toimus Brüsselis Euroopa Liidu ülemkogu kõrvalt.

Ühenduse välispoliitikajuht Josep Borrell ütles enne lepingu sõlmimist, et dokument näeb ette võimaluse kasutada külmutatud Venemaa varast saadavat tulu Kiievi abistamiseks.

«See leping on viis, kuidas suunata raha, mis tuleb Venemaa külmutatud varast. Hea on see, et me saame selle raha võtta ja anda Ukrainale, Ukraina sõduritele rohkem sõjalist abi ja kasutada seda ka kaitsetööstuse arendamiseks,» ütles Borrell Brüsselis ajakirjanikele.

Borrell lisas, et need kohustused on selge sõnum Venemaale meie soovist jätkata Ukraina toetamist.

Varem, juunis allkirjastas G7 tippkohtumise kõrvalt Itaalias julgeolekulepingu Ukrainaga USA. Ameerika meedia andmetel on see mõeldud 10 aastaks.

Kiieviga sõlmisid sarnased lepingud muu hulgas Saksamaa, Prantsusmaa, Island, Rootsi, Portugal, Belgia, Madalmaad ja Taani.