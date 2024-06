Boliivia president eitas kokkumängu mässulise kindraliga

Boliivia valitsus teatas varem päeval, et riigipöördekatsega seoses on vahistatud 17 inimest, kelle seas teenistuses ja pensionil olevaid sõjaväelasi ning tsiviilisikuid.

Kaitseminister Edmundo Novillo Aguilar kinnitas ööl vastu neljapäeva, et olukord Boliivia relvajõududes on pärast riigipöördekatset kontrolli all, elanikel pole tarvis millegi pärast muretseda ning kodanikud võivad naasta tavaelu juurde.

«Teatan teile kõigile, et kõik on kontrolli all, rakendame kõiki vajalikke turvameetmeid, nii suurtele kui ka väiksematele sõjaväeüksustele on antud korraldus naasta oma tavaülesannete juurde,» tsiteeris ministrit Boliivia ajakirjandus.