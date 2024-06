Margus Tsahkna rääkis, et kuna Kaja Kallase uus ametikoht selgus alles öösel, siis on hetkel teada vaid see, et Reformierakond valib 14. juulil endale uue esimehe. Ta lausus, et alles seejärel hakkavad sündmused edasi arenema.

Vastates küsimusele, kas koalitsioonipartneritele oleks parem kandidaat Hanno Pevkur või Kristen Michal, lausus Tsahkna, et see on siiski Reformierakonna otsustada. «Paratamatult on olukord poliitikas selline, kus Reformierakonnal on 38 kohta riigikogus ja ilmselgelt on nemad need, kes hakkavad koalitsiooni kokku panema. Eesti 200-l on on oma programm ja me täpselt teame, mida me tahame teha. Meie ei tegele selle trikoovooru hindamisžüriina, meie tegeleme oma asjadega. Reformierakond peab nüüd oma otsustega ise hakkama saama.»