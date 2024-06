Michal kinnitas, et kandideerib nii valitsust kui erakonda juhtima. «Olen rääkinud erakonnakaaslastega ja kandideerin peaministrikandidaadiks. Seejärel erakonnajuhiks. Rääkisin ka Hannoga (Pevkuriga) ja tänasin teada, et ta on hoidnud olulist valdkonda. Ütlesin ka seda, et koostöö jätkub.»