Riigikogu liikmed teevad visiidi Iraani eksiilvalitsusele

Vaba ja demokraatliku Iraani toetusrühma esimees, Eesti 200 fraktsiooni liige Juku-Kalle Raid selgitas, et Iraani vastupanuliikumisele pandi alus 1979. aastal, mil Teheranis kukutati šahhi võim. «Paraku oli elu irooniline – vaba ja demokraatliku Iraani asemel said šahhi vastu astunud üliõpilased ning intelligents hoopis radikaalse islamiriigi,» ütles Raid.

Ta lisas, et Euroopale ja demokraatlikule läänele on aga Iraani vastupanu toetamine äärmiselt oluline. Lisaks sellele, et Iraan rikub pidevalt inimõigusi ja tegeleb inimröövidega, toetab ta otsesõnu Putini režiimi relvadega, pikendades sõda Euroopas, meie oma lävepakul.