Jüri Saska andis mereväe juhtimise üle Ivo Värgile

Ametist lahkuv mereväe ülem Saska ütles tseremoonial, et on teeninud kaitseväes üle 30 aasta ja sellest üle seitsme aasta mereväe ülema ametis.

«Selle aja jooksul oleme mereväena ja meeskonnana saanud kõvasti võidelda enda koha eest päikese all, aga me ei ole kunagi alla andnud,“ ütles endine mereväe ülem kommodoor Saska. „Suurimaks õnnestumiseks pean laevastike liitmist, mis ei olnud ühe inimese töö tulemus. Sellest räägiti mereväe taasloomisest saadik ja minu karjääri jooksul sai see teoks,» ütles Saska.

Uus mereväe ülem kommodoor Ivo Värk ütles, et tal on suur au ja hea meel võtta kommodoor Saskalt mereväe juhtimine üle. Ta märkis, et mereväel on palju väljakutseid, sest riigi huvid ja suveräänsus vajavad kaitsmist ning selleks peavad olema adekvaatsed meresõjalised võimed.