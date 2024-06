«Öeldi, et nad on riigi häbiplekk»: mida ütlevad nende laste vanemad, kellele Narvas paraadil osalemine keelati?

Esmalt sai juhtum teatavaks Facebooki grupis, kus algas tuline arutelu juhtunu üle. Mõned asusid poiste poolele, teised, vastupidi, kirjutasid, et Ukraina sümbolite kandmisest keeldumine võrdub Venemaa agressiooni toetamisega. Kaitseliit kinnitas, et niisugune juhtum paraadil aset leidis, kuid rohkem kommentaare ei andnud.

Ühe paraadilt kõrvaldatud lapse ema nõustus aga olukorrast portaaliga Rus.Postimees rääkima. Naise sõnul helistas poeg koju ja ütles, et ei osale paraadil. «Juht ütles neile, et nad on riigi häbiplekk ja neile pole paraadil kolonnis kohta,» ütles Maria (nimi muudetud).