«Kindral Heremi juhtimise all on kaitsevägi muutunud tugevamaks ja paindlikumaks. Tema pühendumine rahvusvahelisele koostööle on taganud, et Eesti on liitlastele usaldusväärne ning kindel partner,» ütles riigikogu esimees Hussar rivistusel peetud kõnes.