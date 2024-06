Kadõrov tegi postituse ajendatuna Eesti suursaadiku Ukrainas eelmisel nädalal ilmunud intervjuust kanalile RBK Ukraina. Vastates küsimusele, milline on Eesti seisukoht lääne, sealhulgas Eesti sõdurite saatmise kohta Ukrainasse, ütles Kolk: «Me ütlesime, et oleme valmis seda arutama. Meie jaoks ei ole see punane joon.»