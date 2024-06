KESKPÄEVATUND Strandberg: kui pikalt on Kallas muretsenud Eesti asjade asemel oma uue positsiooni pärast?

«Kurblooline on see, et kui pikalt Eesti vabariigi peaminister selmet muretseda Eesti asjade pärast on muretsenud ajaloos omaenda uue positsiooni pärast,» märkis Strandberg. Jutte Kallase Euroopasse siirdumisest on räägitud üle aasta. «Kõige suurem jama, mis on sündinud - see, kus tema kaotas usalduse kohapeal ehk pere Vene-äride tõttu - ei pannud teda otsust tegema lahkuda, sest tal oli kogu aeg kuklas mõte pidada võimalikult kaua vastu selleks, et... . Ja nüüd on see plaan realiseerumas.»

Fjuk annab suurimad heasoovid Kaja Kallasele, et ta uuele ametikohale saab valitud ja seal ka edukas oleks. «Mis ei tähenda, et edukus võiks kohe ilmneda. Viimastel valimistel, kui Reformierakond võitis väga palju kohti riigikogus ja Kallasel oli maksimumhäältesaak, siis kõik panid talle väga suuri lootusi. Aga tulemus, nagu me näeme, on see, et ühiskond justkui hooandmiseks tuleb Kaja Kallasele kaasa ning mitte seepärast, et ta koha Euroopas saaks, vaid et ta oma kohast peaministrina loobuks. Sest tulemus, kuhu täna oleme jõudnud, on midagi sarnast Reformierakonna poolt eelmisel kümnendil sõnastatud märksõnaga, et see oli peenhäälestamise periood. Täna võiks Reformierakonna juhtimisel olevat võiks nimetada seisakuperioodiks.»

Ruussaar peab Fjuki optimistiks, sest kui tema nimetab praeguse valitsuse all toimunut seisakuks, siis Andrus Ansip on nimetanud seda tagasikäiguks ja veel gaasi peale vajutamiseks. Ta lisas: «Kristen Michal on tuntud poliitik, mitmekordne minister, olnud erakonna peasekretär, teda on saatnud mõned aastad tagasi rahastamisskandaal.»