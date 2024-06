FOTO Vanim säilinud Vabadussõja sammas sai 100. aastapäevaks värskelt restaureeritud

Risti kirikaias toimunud meenutustseremoonial asetasid Vabadussõja langenute mälestuseks värskelt restaureeritud samba jalamile pärjad siseminister Lauri Läänemets, Lääne-Harju vallavanem Jaanus Saat, kaitseväe esindajad ning langenute omaksed.

29. juunil 1924 avatud mälestussammas on pühendatud aastatel 1918-1920 Vabadussõjas langenud Risti kihelkonnast pärit kaheksale mehele, kelle nimed on sambal ära toodud koos sõnadega «Suuremad armastust ei ole ühelgi, kui see, et tema oma elu jätab oma sõbrade eest!».

Samba teisel küljel on kivisse raiutud Esimeses maailmasõjas langenud ja teadmata kadunuks jäänud kohalike sõdurite nimed.

«Meil on raske ette kujutada, mis tundega seisid siin kunagi need, kes kaotasid Vabadussõjas pojad, isad, abikaasad. Meie seisame siin, et kummardada, et me saame nende meeste unistust vabast maast täna tõeks elada,» ütles Risti koguduse õpetaja Laats.

Ristil asuv Vabadussõja mälestussammas on üks viiest Eestis asuvast sambast, mis säilis puutumatuna tervena kogu nõukogude okupatsiooniaja. Aastakümneid nõukogude võimu eest sirelivõsas peidus olnud samba etapiviisiline restaureerimine algas 2014. aastal ning sai lõpule viidud käesoleva aasta kevadel.

Teiste seas samba jalamile pärja asetanud siseminister Lauri Läänemets märkis, et vabad ja vabadust ihaldavad inimesed näevad enda ümber rohkem ning oskavad seeläbi teistest rohkem hoolida.