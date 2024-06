VÕIMUKALKULATSIOONID Mölder ühegi erakonnaga ei liitu, Eesmaa usub, et veel täna tuleb mõni telefonikõne

Kuigi järgmine peaminister Kristen Michal (RE) on välja öelnud, et tema esimene soov on proovida jätkata senise kolmikliiduga (Reformierakond, Eesti 200, sotsiaaldemokraadid), siis taustal on taas olulise küsimusena üles kerkinud, mis saab riigikogu parteitutest saadikutest Tõnis Mölderist, Kersti Sarapuust ja Enn Eesmaast.