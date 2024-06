Kaubanduskoda: võrdsusvoliniku pädevuse laiendamine on liiga kulukas

Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium (MKM) soovib luua soolise võrdsuse ja võrdsete võimaluste seaduse, mis kohustab tööandjaid soolist võrdsust ja võrdseid võimalusi edendama. Kavandatava seadusega on kavas laiendada ka võrdsusvoliniku ja tema kantselei pädevust, mis vajab ühtlasi täiendavaid ressursse ja lisaraha. Eelnõu seletuskiri toob välja, et pädevuse laiendamise tõttu on riigieelarvest alates 2026. aastast vaja umbes 400 000 eurot aastas, millega kaetakse viie ametikoha ning lisanduvate tegevuste kulu. Koja hinnangul aga mõjuvad sellised plaanid olemasoleva riigieelarve ja kärbete valguses küsitavatena ega paista asjakohased.

«Esmalt oleksid sellises sõnastuses ka praktika ja järelkasvu programmid diskrimineerivad, sest need on suunatud juba idee tasandil väiksema kvalifikatsiooniga ja sageli ka noorematele inimestele. Teiseks tuleb värbamisel sageli ette, et ametkohale kandideerivad ka inimesed, kes on positsiooni jaoks ülekvalifitseeritud,» selgitas koda. «Selliste inimeste mitte valimine, kes on olnud olnud näiteks ettevõtte või suure osakonna juhid ning nüüd kandideerivad spetsialisti ametikohale, on väga levinud ja sageli ka põhjendatud, sest kõrgemat kvalifikatsiooni ei saa värbamise kontekstis võrdsustada ametikohale parema või parima sobivusega.»