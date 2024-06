LEITSAK Esmaspäeval tuleb kuni 32 kraadi sooja

Keskkonnaagentuuri teatel on ööl vastu esmaspäeva Ida-Eestis vähese, lääne pool aga vahelduva pilvisusega ilm. Läänemerelt saabuvad hoovihmad liiguvad üle saarte ja Lääne-Eesti. Sadu võib olla tugev ning kaasneb ka äikest. Puhub ida- ja kagutuul 3–9, puhanguti 13, saartel ja rannikul kuni 18 m/s. Sooja on 16–22 kraadi.

Peipsi järvel puhub valdavalt kagutuul 6–11, puhanguti 16 m/s. Hommikul tuul veidi nõrgeneb. Lainekõrgus on 0,9–1,6 meetrit. Ilm on sajuta ja hea nähtavusega. Sooja on 20–23 kraadi.

Esmaspäeva päeval pilvisus tiheneb. Mitmel pool sajab hoovihma, esineb äikest ja paiguti on sadu tugev. Pärastlõunal lääne poolt alates sajuvõimalus väheneb. Kagu- ja lõunatuul pöördub edelasse ja läände 4–10, puhanguti 15, rannikul puhanguti kuni 18 m/s. Õhtul tuul nõrgeneb. Äikesepilvede all on tugevamaid puhanguid. Sooja on 20–27, saartel 18–20 ja Ida-Eestis kuni 32 kraadi.

Peipsi järvel puhub ennelõunal kagu- ja lõunatuul. Keskpäeva paiku pöördub tuul edelasse ja läände 4–9, puhanguti kuni 13 m/s. Lainekõrgus on 0,6–1,2 meetrit. Sajab hoovihma ja esineb äikest ning saju ajal on tugevamaid puhanguid. Õhtul sajuvõimalus väheneb. Nähtavus on hea, kuid sajus mõõdukas. Sooja on 25–28 kraadi.