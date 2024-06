Kohus otsustas Ämari tapmises kahtlustatava vahi alla jätta

Põhja ringkonnaprokuratuuri ringkonnaprokurör Lauri Jõgi ütles, et prokuratuur taotles täna kohtult tapmises kahtlustatava vahistamist, sest prokuratuuri hinnangul võib mees vabaduses uusi kuritegusid toime panna. «Vahistamisega on võimalik neid ära hoida ning taastada kogukonna turvatunne.»

Harju Maakohus leidis, et kuriteokahtlus on põhjendatud ning võttis mehe prokuratuuri hinnanguga nõustudes kuni kaheks kuuks vahi alla.

Ööl vastu laupäeva sai häirekeskus teate, et Ämari alevikus asuvas kortermajas on löödud noaga meest. Kahjuks tabas löök sedavõrd raskelt, et kohale jõudnud meedikutel ei õnnestunud mehe elu päästa ning ta suri saadud vigastustesse sündmuskohal.