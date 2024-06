Taristutööd lisavad hulga uusi liikluspiiranguid

Ida-Viru maakonnas Tallinna–Narva teel Edisel kilomeetritel 162–163 on piirdetööde tõttu kell 10–17 Narva-suunaline lõik suletud. Liiklejate ümbersõit on korraldatud Jõhvi linna kaudu, lisanduv ajakulu on kolm kuni neli minutit.