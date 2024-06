Zelenskõi rääkis värskes usutluses mobilisatsiooniteemadel

Intervjuus USA päevalehele The Philadelphia Inquireri ütles Zelenskõi, et vajaliku mobiliseeritute arvu otsustab relvajõudude juhtkond.

«Me saame pakkuda neile kaasaegseid relvi, varustust ja tehnoloogiaid. Mina pean leidma selle saamiseks raha ja otsima selleks partnereid ja toetajaid. Sõjaväe juhtkonna asi on taktikalised tegevused ehk selle sõnastamine ja määramine, kui palju inimesi rindel on vaja. Armee juhtkond määras numbrid ja praegu järgivad nad seda plaani,» seletas riigipea.

«Tõepoolest, neil on palju rohkem inimesi. Tõepoolest, me hoolime oma inimestest rohkem , kui venelased. Ja tõepoolest, meil ei tule rohkem inimesi kui venelastel. Aga kõige selle juures tuleb vaadata tõsiasja, et täna hukkub meil üks ukrainlane kuue venelase kohta. Praegu Harkivi suunal, Pokrovski suunal – praegu on arvud üks kuuele,» ütles Zelenskõi usutluses.