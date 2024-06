Põhja-Korea tulistas taas välja kaks ballistilist raketti

Varem sel nädalal leidis aset samalaadne raketikatsetus. Põhja-Korea riiklik uudisteagentuur KCNA teatas neljapäeval, et riik viis päev varem edukalt läbi mitme lõhkepeaga ballistilise kesktegevusraadiusega raketi katsetuse.

Lõuna-Korea sõjavägi täpsustas esmaspäevases hilisemas avalduses, et üks rakettidest oli lühimaa ballistiline rakett.

«Meie sõjavägi on tugevdanud järelevalvemeetmeid ja valvsust,» teatas Lõuna-Korea armee avalduses, milles lisati, et juhtunu kohta on informatsiooni jagatud ka USA ja Jaapaniga.