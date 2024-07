Enam kui pooltuhat inimest avaldas soovi õppida Tartu Ülikoolis majandusteadust

Avaldusi esitati sisseastumise infosüsteemi (SAIS) andmetel tänavu Tartu Ülikooli kõrghariduse esimese astme õppekavadele kokku üle 10 000 ning nende arv tõusis võrreldes eelmise aastaga viie protsendi võrra. Populaarsed erialad ei ole üldjoontes muutunud võrreldes varasemate aastatega. Sarnaselt on kõige rohkem kandidaate bakalaureuseastme päevaõppes õigusteaduses, majandusteaduses ja informaatikas ning sessioonõppes koolieelse lasteasutuse õpetaja ning eripedagoogika ja logopeedia erialal.

Populaarseim õppekava on majandusteadus, kuhu kandideeris kokku ligi 600 inimest, samas kui kohti on seal vaid 70-le, mis tähendab, et ühele õppekohale esitati kokku 8,26 avaldust.