Millal lõpetada maine teekond? Patsiendi elu lõpu üle otsustamise arutelud said hoo sisse

Sotsiaalministeeriumi tervisesüsteemi arendamise osakonna nõunik Kristina-Valeria Tobiase sõnul saab patsienti ravida ainult tema nõusolekul, seda sätestab Eestis võlaõigusseadus.

«Samas on tervishoiuteenuse osutamine lubatud ka patsiendi nõusolekuta, kui see on eeldatavalt tema huvides ja ravi osutamata jätmine oleks ohtlik patsiendi elule või kahjustaks oluliselt ta tervist. Ometigi on elus olukordi, mil inimene on teadvuseta, on dementne või ei ole muul põhjusel suuteline oma tahet avaldama,» ütles Tobias.

Arstid on sunnitud lähtuma eeldusest, et inimese soov on tema elus hoidmine iga hinna eest.

«Sellisel juhul selgitatakse patsiendi varem avaldatud või eeldatav tahe võimalust mööda välja patsiendi omaste kaudu. Sageli pole see aga võimalik ja arstid on sunnitud lähtuma eeldusest, et inimese soov on tema otsustusvõimetus seisundis elus hoidmine iga hinna eest. Kuigi see võib olla inimese tegeliku tahte või põhimõtete vastu.»

Tobias tõi välja, Eesti seadused ei välista patsiendi elulõpu tahteavalduse tegemist ka praegu ning mitmed patsiendid on taolisi avaldusi notarite abiga teinud. Ent Eesti ühiskonnas laiemalt see veel levinud ei ole.

Tartu ülikooli kliinikumi anestesioloog-vanemarsti Katrin Elmeti sõnul ei taga aga notariaalselt kinnitatud tahteavaldus inimese soovide jõudmist tervishoiutöötajateni ja inimestel puudub võimalus jätta tervise infosüsteemi juhiseid enda elu säilitava ravi rakendamise kohta.