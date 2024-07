Tallinn ehitab mitme bussipeatuse juurde rattateed

Abilinnapea Pärtel-Peeter Pere sõnas, et bussipeatuste tervikrekonstrueerimisega tõstetakse Tallinnas oluliselt rattateede kasutusmugavust ja ohutust. «Kui jalgrattaga saab sõita eraldiseisval rajal nii, et ei pea sõitma bussipeatusest läbi, siis võidavad ohutust Tallinna rattastrateegia järgi rajatud lahendusest ka need, kes rattaga sõita ei soovi,» rääkis Pere.