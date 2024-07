Tallinn sai Vene saatkonnalt korteri tagasi

«Kaarli pst 11 asuva korteri puhul muutis olukorra veel eriti absurdseks asjaolu, et Vene saatkond maksis Tallinna kesklinnas asuva 73-ruutmeetrise korteri eest linnale üüri kõigest 4 eurot ja 67 senti kuus. See on taolise korteri turuhinnast üle 160 korra väiksem ning selline kingitus ei ole loomulikult mitte mingil juhul põhjendatud,» ütles Kesklinna vanem Sander Andla.

Kesklinna vanem lisas, et juba 90ndate aastate keskpaigast on Tallinna Kesklinna Valitsus püüdnud linnale kahjulikku üürilepingut nii muuta kui lõpetada. «Nüüd saame öelda, et teemal on lõplikult joon all,» lausus Andla.