EDETABEL Tarkade üliõpilaste arv kasvab Eestis mühinal

Tartu Ülikoolis oli cum laude lõpetajaid (kõiki õppetasemeid ja ühisõppekavasid arvestades) mullu 438 ja tänavu 483. Seekord oli enim kiitusega lõpetajaid sotsiaalteaduste valdkonna magistriõppes. Ülikooli meediasuhete spetsialisti Ines Pütsepa selgitust mööda on viimastel aastatel kasvanud ka diplomisaajate koguarv ning osalt tingib just see cum laude lõpetajate osakaalu suurenemise kuue-seitsme protsendi võrra. «Kui 2013/2014. õppeaastal teenis kiitusega diplomi välja kümme protsenti lõpetajatest, siis 2022/2023. õppeaastal juba 16 protsenti,» lisas ta.