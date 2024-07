Eesti 200 esimees Margus Tsahkna kinnitas Postimehele, et täna kohtus ta Reformierakonna peaministrikandidaadi Kristen Michali ja sotside esimehe Lauri Läänemetsaga ning omavahel pandi paika plaan koalitsioonikõnelusteks. Sel nädalal saavad erakondade esindajad veel mõnel korral kokku, et vaadata üle riigieelarve, kuid tõsisemad kõnelused algavad järgmisel nädalal. «Sellel nädalal saame me veel mõned korrad kokku, et konsulteerida ja vaadata kolmapäeval otsa töörühmaga detailsemalt eelarve seisule. Aga sisulisem valdkondade kaupa läbirääkimine hakkab pihta järgmisest nädalast,» ütles Margus Tsahkna. Esimese hooga peavad erakonnad omakeskis otsustama, kes neid koalitsioonikõnelustel esindama hakkavad. Reformierakond tegi selle otsuse ära juba nädalavahetusel, kui teatati, et juhatuse koosolekul otsustati moodustada valitsuskoalitsiooni läbirääkimisteks delegatsioon, kuhu kuuluvad Kristen Michal, Hanno Pevkur, Jürgen Ligi, Maris Lauri, Erkki Keldo, Timo Suslov, Signe Riisalo, Urmas Klaas ja Gerrit Mäesalu.

Sotside esimees Lauri Läänemets kinnitas Postimehele, et nemad panevad oma delegatsiooni kokku teisipäeva õhtupoolikul aset leidval juhatuse koosolekul. Eesti 200 puhul on sarnane koosolek teisipäeva hommikul.



Tsahkna arutles, et usutavasti võiks koalitsioonikõnelused minna suhteliselt sujuvalt, sest tegelikult on kõik kolm erakonda omavahel üsna tuttavad ning kellegi soovid ja mõtted üllatusena tulla ei tohiks. «Siin midagi uut ja põrutavat teadmist ei ole juurde tulnud, pigem on küsimus, et milles me täpselt kokku lepime,» lisas ta.