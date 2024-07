Zelenskõi sõnul võib juuli tuua Ukrainale lisajõudu taeva kaitsmisel

«On väga oluline säilitada vankumatu usk, et elu peab saavutama võidu Venemaa sõja ja Vladimir Putini vaenulike ambitsioonide üle. See on täiesti võimalik. Kuid see on võimalik ainult mitte ainult meie oma rahva, vaid ka meie partnerite jätkuva julgusega. Kaugmaarelvad, piisava kvaliteediga ja kogusega hävitajad Ukrainale ning rohkem õhutõrjesüsteeme on otsustava tähtsusega tegurid, mis mõjutavad kogu selle sõja kulgu. Võiduks peavad kokku hoidma rahvad, kes hindavad elu ja tahavad rahumeelset maailma. Ja nii see saab olema,» ütles Zelenskõi.