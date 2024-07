USA esindajatekojas kutsuti üles laiendama Ukraina pilootide väljaõpet

«Taotlus tuleb kriitilisel ajal Ukrainas käimasolevas konfliktis Venemaaga, kus lennukite F-16 kasutuselevõtt võib oluliselt mõjutada sõja tulemust. Aasta lõpuks on Ukrainal rohkem hävitajaid F-16, kui neil on nende kasutamiseks kvalifitseeritud piloote. See olukord ähvardab õõnestada strateegilisi eeliseid, mida need lennukid Ukrainale pakkuda võivad,» seisis USA seadusandjate kirjas.