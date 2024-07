Ilmaprognoos: juuli keskpaigas saab nautida päikest ja sooja

Juulikuu esimesel kolmandikul on ilm väga muutlik, sest Norra mere ja Skandinaavia kohal püsib suurtesse kõrgustesse ulatuv madalrõhuala, mille serva mööda kandub Eestisse edelavoolus tihti niiskust. Poole ööpäeva kaupa on ilm kord vihmahoogudega ja siis uuesti kuivem. Tihti tõuseb lõuna- ja edelatuul puhanguti tugevaks, aga praegusel andmetel ei ole Läänemere regiooni jõudvad madalrõhkkonnad nii aktiivsed, et suudaksid tuule tormiks tõsta. Õhusooja on selgematel öödel 10 kraadi juures, pilvisematel öödel 15 kraadi piirimail, päevasoe varieerub paari-kolme kraadi ulatuses 20 kraadi ümber, idapoolsetes maakondades tõuseb üürikeseks 25 kraadini ja kõrgemalegi.