Politsei kontrollib Rally Estonia ajal tihedamalt liiklust

Politseijuhi sõnul on ühes Tartu ja Kagu jaoskonna politseinike ja meie vabatahtlikega nädalavahetusel rallipiirkonnas liiklust rahustamas ja avalikku korda tagamas ka kolleegid Lätist. «Seda ikka eeskätt selleks, et ka naabritest rallipublikuga kiiremini ja kergemalt kontakti saada. Lisaks on liikluse rahustamiseks siin-seal teeservades mobiilsed kiiruskaamerad,» sõnas Reimaa.

Rallipiirkonnas liiklejatel tuleb järgida liiklusreguleerijate korraldusi, sest ainult nii on võimalik ohuolukordi vältida. «Sel aastal on ralli korraldaja teinud parkimise nii, et mitmest parkimisalast on võimalik jalgsi minna erinevatele kiiruskatsetele. Soovitame ralliüritusele saabujatel eelnevalt tutvuda programmiga ning teha selgeks, kuhu ja mis kellaks tahetakse jõuda rallit vaatama. Nii saab varuda piisavalt aega kohale jõudmiseks ja parkimiseks. Sõidukite parkimisel ja telkimisel tuleb jälgida, kus see on lubatud ning et maaomanikele sellega kahju ei tekitataks,» lisas Reimaa.