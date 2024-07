GALERII President tunnustas tublimaid koolilõpetajaid

«Ühelt poolt on see suurepärane. Etteantud rööbastel kulgemise asemel on nüüd igaühel võimalik kokku panna isikupärane õpiteekond, keskendudes oma huvidele ja tugevustele. Muu hulgas annab see võimaluse kombineerida eri valdkondi. Meil juba on suurepäraseid näiteid, kuidas sünnib uus väärtus, kui loomeinimesed tunnevad ka ettevõtlust, IT-inimesed õigusmaailma või robootikud bioloogiat,» ütles riigipea.

Ta pidas tähtsaks haridussüsteemi rolli anda kõigile jagatud teadmiste alus, milleta ei saa kesta kultuur ega edeneda ühiskond. «Nii et koole on vara maha kanda. Need on paigad, kus igapäevaste ainetundide taustal kasvatakse ühiselt inimesteks, kasvatakse eestlasteks. Seda YouTube’ist ei saa,» lausus riigipea.

President Karise sõnul on kõige olulisem jõuda hariduseni, mis ei vanane. «Nagu näeme, ei ole selle keskmes enam pelgalt faktiteadmised. Oluliseks on saanud kriitiline mõtlemine ning analüüsi ja sünteesimise oskus,» sõnas riigipea. «Ka tehisintellekti ajastul jääb asendamatuks oma valdkonda süvitsi tundev ja tunnetav inimene. Just sellised asjatundjad suudavad kildudest kokku panna uue, tervikliku ja parema maailma. Püüelgem selle poole, sest tark õppimine loob heaolu meile kõigile.»

Kristina Kallas: haridus on üks parimaid investeeringuid

Oma kõnes julgustas minister Kristina Kallas lõpetajaid mitte panema õppimisele punkti, vaid kiiresti muutuvas maailmas oma teadmisi ja oskusi järjepidevalt täiendama, olema julge, täis pealehakkamist ning eneseusku.

Gümnaasiumid, kutsekoolid ja ülikoolid said võimaluse saata vastuvõtule silmapaistvad lõpetajad, kel on suurepärased õpitulemused, kes on teinud läbi suure isikliku arengu või on aktiivselt oma koolis või ühiskondlikus elus kaasa löönud.

Kokku oli presidendi kantselei roosiaeda kutsutud ligi tuhat tänavust üld- ja kutsehariduse ning kõrgkoolide lõpetajat igast Eesti koolist.

Vastuvõtt koolilõpetajatele on toimunud juba alates 1922. aastast.