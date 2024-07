Tsahkna maksis Indiasse kaasa võetud suunamudija reisikulud riigile tagasi

«Selles on tutvustatud välisministeeriumi visiiti ja välisministri tööd, samas leidub selles mitmeid mainekujunduslikke episoode, milles on juttu Margus Tsahkna isikuomadustest ja kus kajastatakse tema tegevusi poliitikuna. Neis episoodides kajastatut saab käsitleda Margus Tsahkna isikureklaamina,» otsustas ERJK.

Kuigi ministeerium tasus sisulooja sõidukulud Tallinnast New Delhisse ja sealt tagasi Tallinnasse, majutuskulu New Delhis, viisataotluse kulud ja reisikindlustuse, mis maksis kokku ligi 3000 eurot, luges komisjon keelatud annetuse rahaliseks väärtuseks sellest poole. Suunamudijale töötasu ei makstud.

ERJK aseesimees Kaarel Tarand kommenteeris Postimehele maikuus, et Tsahkna juhtum annab võimalused mingid reeglid paika panna. «Sisuloojad on meie ühiskonnas suhteliselt uus nähtus ja meie seadusandlus veel nendega kohanenud. Ajakirjanikelt eeldame ajakirjanduseetikakoodeksi järgimist, sõltumatust. Ühismeedias on see kõik reguleerimata ja ei ole toimetust, kus oleks reeglid.»