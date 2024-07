Kolmapäeval tuleb kuni 21 kraadi sooja

Öösel pilvkate tiheneb. Lõuna-Eestisse jõuab sajuala ja levib üle maa põhja suunas. Võib äikest olla. Puhub valdavalt läänekaare tuul 2-8 m/s. Sooja on 12-16 kraadi.

Peipsi järvel puhub valdavalt läänekaare tuul 2-7 m/s. Laine kõrgus on 0,3-0,8 meetrit. Pärast keskööd hakkab vihma sadama. Võib äikest olla. Nähtavus on mõõdukas. Sooja on 14-15 kraadi.