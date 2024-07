Kristjan Järvi koostööst Coldplayga: kui nad meid nägid, siis kohe tahtsid

«Kõik see võimaluste jada tuleb otsingutest, mida leiab ainult eneseusalduses. Mina olen teinud seda 30 aastat erinevate bändide ja kooslustega. Olen alati tahtnud teha midagi teistsugust, seda, mida ei klassikalises muusikas ei eksisteeri,» räägib Järvi. Nüüd on ta otsingutes jõudnud NPOga sinna, kus tal on oma bänd, mis mängib orkestrina.

«Kõik see teekond Läänemere Filharmoonikutega viis selleni, et nüüd on Nordic Pulse. See on kulminatsioon kõikidest asjadest, mis on viinud mind kokku bändide ja inimestega. Näiteks briti muusik ja helilooja Brian Eno. Kui ma ei oleks koos popbändiga Bastille kontserti teinud, siis Brian Eno ei oleks saanud teada, et me oleme selline orkester, kes käitub nagu bänd, mängib oma loomingut ning mängib peast, ei hooli traditsionaalsetest parameetritest. Kõik muu on ju sama,» selgitab ta.