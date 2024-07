Tööandjate keskliidu juht Arto Aas suundub ettevõtlusse

«Viimased viis aastat on olnud Eesti majanduses ja riigielus äärmiselt keerulised, aga kõikidele kriisidele vaatamata on Tööandjate keskliit muutunud tugevamaks ja nähtavamaks. Eriti hea on näha, et lisaks traditsioonilistele maksu- ja tööjõuga seotud teemadele on Tööandjad üldsuse fookusse tõstnud innovatsiooni ja konkurentsivõime,» sõnas Arto Aas. «On olnud suur privileeg juhtida Eesti kõige olulisemat ettevõtlusorganisatsiooni. Iga teekond saab aga ükskord otsa ja nüüd on aeg liikuda edasi ning sukelduda ettevõtlusesse.»