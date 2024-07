Narva on 2025. aasta soome-ugri kultuuripealinn: see on Narva huvides, et linnast räägitaks teistsuguses võtmes

Soome-ugri kultuuripealinnade programmijuht Oliver Loode sõnas Postimehele, et tema lootus on, et kultuuripealinna tiitlel toob soome-ugri liikumises tähelepanu Narvale ja Ida-Virumaale. «See on kindlasti läänemeresoome rahvaste huvides, aga ma olen kindel, et see on ka Narva linna huvides, et Narvast räägitaks ka natuke teistsuguses võtmes.»