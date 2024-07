Justiitsministeerium ei toeta ministri valetamise kriminaliseerimist

«Parlament on muutunud naljanumbriks. Viimastel aastatel on saanud tavaks, et ministrid, kes käivad arupärimistele vastamas, annavad teadvalt valeütlusi. Kahjuks näitab selline tegevus suurt tendentsi ja laieneb,» ütles Grünthal eelnõud üle andes. «Kuna parlamendil on enesekorraldusõigus, tuleb sellele piir panna.»