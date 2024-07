Harno juht riigieksamitest: see, kui keegi ei näinud, ei tähenda, et poleks spikerdatud

Möödunud neljapäeval kinnitas haridus- ja teadusminister Kristina Kallas (Eesti 200), et harno otsus kasutada eksamite hindamisel tehisaru tuvastusprogramme ei olnud õiguspärane. Veel lisas ta, et tänavu avaldatud «Tehisaru juhend», kus on kirjas, et programmide kasutamine tehisaru abi tarvitamise tuvastamiseks on usaldusväärsel tasemel võimatu, saadeti kõigile allasutustele, ka harnole.