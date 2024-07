Tartu linnapea Urmas Klaas (RE) ütles, et Euroopa kultuuripealinnaks olemise ja linna 800. aastapäeva puhul räägitakse palju kümnetest algustest, mille lähteallikaks on just Tartu. «Ka Jaan Tõnisson on olnud kümnete eesti rahvale ja Eesti riigile oluliste algatuste algataja ja eestvedaja,» lausus ta.