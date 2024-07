Valitsus hakkab 50-miljonilise mahuga kaitsetööstusfondi investeerima

Fond hakkab investeerima otse ja erafondide kaudu kaitsetööstuse või ka kahese kasutusega tehnoloogiaid arendavatesse ettevõtetesse.

«50-miljonilise mahuga fond on oluline samm edasi Eesti julgeoleku tugevdamisel, ühtlasi aitab see elavdada meie majandust,» ütles peaminister Kaja Kallas. «Eestis on väga kõrgelt arenenud tehnoloogiasektor, mille võimsuse kasutamiseks riikliku julgeoleku suurendamisel on turutõrge. Riigil on siin võimalik oma seemnerahaga appi tulla. Fondi toel saavad Eesti kaitsetööstusettevõtted võimaluse arendada ja turule tuua innovaatilisi tooteid. Lisaks Eesti julgeoleku tugevdamisele tähendab fondi loomine kõrge lisandväärtusega töökohtade loomist ja Eesti juba praegu silmapaistva tehnoloogiasektori jõudsamat arengut,» lausus Kallas.

Majandus- ja infotehnoloogiaminister Tiit Riisalo tutvustas täna valitsusele fondi investeerimisstrateegiat. «Riikliku investeerimisfondi fookuses on lisaks kahese kasutusega tehnoloogiate arendamisele surmavate kõrgtehnoloogiliste lahenduste ja toodete arendamine, mis eristab loodavat fondi meie naaberriikide kaitsetööstusele suunatud fondidest. Fond investeerib nii otse ettevõtetesse kui ka turul tegutsevatesse fondidesse. Fondi investeeringute eesmärk on tuua kapitaliturule uusi kahese kasutusega tehnoloogiatele spetsialiseerunud investeerimisfonde,» ütles Riisalo. «Fondi esialgne maht on 50 miljonit eurot, mida saab vajaduse korral suurendada.»