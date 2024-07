GALERII Scoutspataljoni juhid külastasid Eesti kontingenti Iraagis

Kolonelleitnant Ranno Raudsik rääkis, et ta ei kahelnud, et suuresti C-kompanii sõduritest koosnev Estcoy-20 hoiab Iraagis Eesti lipu kõrgel nagu nad tegid seda eelnevatel missioonidel, erinevatel õppustel ja võistlustel ning igapäevases teenistuses Eestis. «Siin saime me kinnitust, et Eesti vormikandjate töökvaliteet on kõrgelt hinnatud ka meie liitlaste poolt,» ütles Raudsik, kes lisas, et juba neli kuud Iraagis teenivate sõdurite töötahe ja moraal on hoolimata Iraagi kuumusest kõrge.