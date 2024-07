KAUAOODATUD SÜNDMUS 60 suurt purjelaeva jõuavad varsti Tallinna

Esimesel õhtul, 11. juulil kell 21 on Lennusadamas avakontsert pealkirjaga Lainel. «Kontserdi muusikaline juht on Marti Tärn ja põhiartistid laval on Liisi Koikson, Marti Tärn ja Sander Mölder. Nad on inspiratsiooni saanud eesti muusikast ja teinud seda erinevates võtmetes alates klassikalisemast ja jõudes elektroonilisema muusikani. Neile lisanduvad külalisesinejad Anett, Valter Soosalu ja Robert Linna. Saab olema huvitav, sest on kaasatud ka visuaalkunstnikud,» rääkis Tõemäe.

Teisel päeval, 12 juulil on suur paraad. «See on täiesti eriline, sest kõikide laevade meeskonnad kogunevad Tornide väljakule ja kell 16 algav paraad liigub Tornide väljakult Lennusadamasse mööda Vana-Kalamaja tänavat. See paraad on teada-tuntud selle poolest, et kõik laevad on selleks väga põhjalikult valmistunud ja see on väga vaatemänguline,» selgitas Tõemäe.