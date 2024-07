Märtsis, meie viimasel kohtumisel, rääkis vanahärra, et läheb maapäevale ja Avispea mõõga juurde – see metsavendade mälestusmärk kõrgub tema tütre maadel. Seal esitles Lambur ka «Alutaguse saagat», oma esimest ja viimast raamatut, mis ilmus autori 91. eluaastal.

Lamburi koduküla Peressaare on ammu igavikku vajunud, aga sealne rahvas koguneb igal suvel. Kord viskas keegi õhku mõtte, et pangu Lambur oma mälestused kirja. See võttis aega vaid pool aastat ja oleks läinud veel kiiremini, kui arvuti poleks vimkat visanud. Lambur käis oma praeguses kodukohas, Lääne-Virumaal Sõmerul isegi arvutikursustel, aga ühel päeval jättis teksti salvestamata ja siis selgus, et hea mitu lehekülge oli haihtunud. Seepeale läks vanahärra keldrisse, tõi kirjutusmasina välja ja arvutit rohkem ei puutunud.