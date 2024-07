Tartumaa suvilaelanikud ei julge lapsi karu kartuses õue lasta

Kolmapäeva õhtul astus karu ühte õue ajal, mil peremees samas šašlõkki sõi. «Nägin, et midagi liigub auto taga – karu pistis sealt koonu välja,» meenutas Valter Rõõmusoks, kelle sõnul jäi tema ja looma vahele vaid mõni meeter. Mees lisas, et paar nädalat tagasi käis karu tema koduhoovis ka mesitarude kallal.

Raigastvere suvilakooperatiivis on majad tihedalt üksteise kõrval ja suvel on need rahvast täis. Külas ringi tatsav noor, ilmselt kaheaastane karu aga ei lase ennast sellest segada.