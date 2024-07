Biden lubas iseseisvuspäeva tähistamisel valimisvõitlust jätkata

«Ma läksin sassi. Tegin vea. See on 90 vaid minutit laval. Vaadake parem, mida ma olen 3,5 aastaga teinud,» jätkas president.

New York Times ja CNN teatasid, et 81-aastane Biden olevat ühele tähtsatest liitlastest tunnistanud, et tema tagasivalimine on ohus, kui ta ei suuda kiiresti avalikkust veenda, on presidendiametiks kõlbulik.