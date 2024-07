Kapo ametnikud käisid valenime all korp! Sakalas õlut joomas ja jäid vahele

Kummaline külaskäik vajunuks tõenäoliselt unustustehõlma, kuid kaks kuud hiljem täitis Eesti meediaväljaannete esiküljed teade sellest, et kaitsepolitsei pidas kinni ettevõtja Parvel Pruunsilla ja Tartu abilinnapea Priit Humala.

«Tõenditest nähtub see, et kaks kaitsepolitsei ametnikku läksid Sakala külalisteõhtule ja esinesid seal valenimede all, ehk tegutsesid seal politseiagentidena, eesmärgiga ilmselt koguda Parvel Pruunsilla kriminaalasja kohta mingit teavet,» rääkis vandeadvokaat Paul Keres ERR-ile.