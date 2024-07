JÄRELVAADATAV Kaitseväe luurekeskuse ülem andis ülevaate julgeolekuolukorrast

«Lahingutegevus Ukrainas jätkub kogu rinde ulatuses, Vene Föderatsiooni relvajõudude rünnakute intensiivsus on tõusnud. Kohati isegi kuni 190 rünnakuni ööpäevas, nädalas on see keskmiselt 150 rünnakut ööpäevas,» rääkis Ants Kiviselg.

Ta lisas, et Venemaa on viimastel päevadel uuesti suurendanud oma pealetungisurvet, et hoida operatiivtasandi initsiatiivi ning saavutada lähiajale seatud eesmärke, kandes seejuures suuri kaotusi.

«Jõudude tasakaal ei võimalda Vene relvajõududel siiski otsustavat läbimurret üheski rindelõigus ning jätkub vaevaline kurnamissõda,» ütles Kiviselg.

Kolonel edastas, et lahingute raskuspunkt on endiselt Donetski piirkonnas, kus Vene relvajõudude pealetung jätkub suure intensiivsusega. Peamine lahingutegevus on koondunud jätkuvalt Pokrovski ründesuunal Otšertõne ja Toretski piirkonda ning Tšassiv Jari ümbrusesse.

«Selle kaugem eesmärk on hõivata Donetski oblast kogu oblasti piirides,» tähendas Kiviselg.

Venemaal on õnnestunud enda kontrollitavat territooriumit väikeste taktikaliste edenemistega laiendada Otšertõne piirkonnas.

«Negatiivse arenguna on vastane avanud Toretski ründesuuna, kus lõuna poolt tehtud taktikaline läbimurre on jõudnud Niu-Jorki suunale. Samuti toimub ründetegevus Šumõst, eesmärgiga Toretski linn isoleerida,» edastas Kiviselg.

Vene Föderatsiooni relvajõududel on õnnestunud laiendada oma kohalolu Tšassiv Jari idapoolses osa. Venemaa tugevdab jätkuvalt oma Donetski suuna grupeeringut ning üritab piirkonnas saavutatud edu laiendada.