Karusid, hunte ja ilveseid on metsades rohkem

Keskkonnaagentuuri eluslooduse osakonna juhataja Timo Kark ütles, et värske ulukiseire ülevaade on oluline väljund, kus võetakse kokku seireandmed, antakse ülevaade ulukiasurkondade seisundist ning jagatakse soovitusi ulukite arvukuse reguleerimiseks. «Seda tehakse selliselt, et oleks võimalikult vähe ulukite tekitatud kahjustusi, kuid samas oleksid asurkonnad kaitstud ja jätkusuutlikud,» lausus Kark.

Põdra ja metskitse arvukus on langenud

Andmed näitavad, et põdra arvukus on võrreldes eelmise aastaga veidi langenud ning jääb 2024. aasta alguses 10 000 − 11 000 isendi juurde. Liigi juurdekasvu peegeldav vasikate osakaal oli vaatamata põdralehmade headele viljakusnäitajatele viimase 20 aasta madalaim, mis viitab suurenenud kisklussurvele.

Eriliselt paistab silma aga metskitse arvukuse langus Mandri-Eestis. 2024. aasta alguses hinnati asurkonna üldsuuruseks 65 000 − 80 000 isendit, mida on ligi 30 protsenti vähem kui aasta tagasi. Kui üldiselt võiks arvukuse ja asurkonna struktuuri põhjal siinse populatsiooni seisundit hinnata heaks, siis aastast juurdekasvu ületava kisklussurve tõttu ehk ilvese ja hundi mõju tõttu on metskitse seisund Mandri-Eestis halvenev. Seetõttu soovitame selles piirkonnas metskitsede küttimisest üldjuhul loobuda.

Karu on soovitatav küttida kahjustuste ennetamise eesmärgil

Meie suurkiskjatest on karu arvukus püsinud paari aasta lõikes stabiilsena, kuid jätkuvalt on soovitatav küttida karu eeskätt kahjustuste ennetamise eesmärgil. Esmajärjekorras peaks tegelema just korduvalt kahjustusi tekitavate ja ebatavaliselt julge käitumisega loomade ehk nn nuhtlusisenditega.

Hunte ja ilveseid on oluliselt rohkem