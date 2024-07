Eesti tõhustab järelevalvet sanktsioonikaupade liikumise üle

«Peame olema kindlad, et üle meie piiri liikuv kaup ei kuuluks Euroopa Liidu sanktsioonide alla,» ütles ta. «Tänase riskipõhise kontrolli asendamisel täieliku kauba ja veokite läbivaatusega saame suurema kindluse, et üle Eesti piiri ei pääse kaubad, mis toidaks Vene Föderatsiooni sõjamasinat.»

Kallas lisas, et Eesti jätkab läbirääkimisi Soome, Läti, Leedu ja Poolaga, et piiridel kehtiksid ühised nõuded ja protseduurid.

Kõikide Euroopa Liidu sanktsioonide all olevate kaupade transiit läbi Vene Föderatsiooni ei ole keelatud ning maksu- ja tolliameti (MTA) andmetel viiakse läbi Vene Föderatsiooni kolmandatesse riikidesse sanktsioonide all olevaid kaupu, mille kohale jõudmises ei saa olla kindlad ja on kahtlus, et osa kaupadest võivad jääda Vene Föderatsiooni.

Kehtivatest Euroopa Liidu tollieeskirjadest lähtuvalt teeb MTA praegu välispiiril riskipõhist kaupade kontrolli – kõik tollidokumendid läbivad automaatse riskianalüüsi, kahtluste korral tehakse täiendavalt põhjalikum dokumentide kontroll ja füüsiline kontroll sisemaal või välispiiril.