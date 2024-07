Trahvid ja ettekirjutused: tuleohutuspuudusi leiti enamikus Virumaa toitlustusasutustes

Evakuatsioonivalgustuse peamiseks probleemiks oli päästeameti teatel asjaolu, et see oli osaliselt puudu, tähised olid valed või ei töötanud valgustus püsirežiimil. Osades asutustes olid evakuatsiooni- ja varuväljapääsuteed takistatud, evakuatsiooniuksed võtmeta mitteavatavad, väljapääs oli varjatud või neid ei olnud piisavalt.

Ida-Virumaal olid tulekustutid enamasti kontrollimata, need ei olnud nähtaval kohal või olid üldse puudu. Tuleohutusjärelevalve peainspektor Artjom Ivanov tuletas meelde, et tulekustutite kontrollimine ja hooldamine on erinevad toimingud.